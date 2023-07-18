متطرفون يهود يقتحمون مجددا كنيسة ودير مار إلياس في حيفا

واصل عدد من المتطرفين اليهود، فجر اليوم، اقتحام كنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا، بزعم البحث عما يسمى "قبر النبي إليشع".

اقتحمت مجموعة متطرفة من المتدينين اليهود، فجر اليوم الثلاثاء، الساحات الخارجية لكنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا، وذلك في محاولة للدخول إلى الدير، من أجل أداء طقوس وصلوات فيه والبحث عما يسمى "قبر النبي إليشع"، إذ تزعم هذه الجماعة أنه داخل الدير.

ووصلت المجموعة المتطرفة، الساعة الرابعة فجرًا، بواسطة حافلة إلى دير مار إلياس، وبلغ عدد أفرادها الذين وصلوا إلى الكنيسة قرابة 20 شخصًا، وهذا العدد هو الأكبر منذ بدء محاولات اقتحام الكنيسة، حيث لم يتعد العدد سابقًا 5 أشخاص.

وتتدعي هذه المجموعة وجود "قبر النبي إليشع" في الدير، وذلك حسب ادعاء أحد الحاخامات ويدعى "إليعيزر برنارد".

وفي حديث مع المستشار لعدد من الكنائس في الأرض المقدسة، قال وديع أبو نصار لـ"عرب 48" إن "كنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا شهدا، فجر اليوم، استفزازا جديدا من قبل اليهود المتزمتين الذين وصلوا إلى الكنيسة وطرقوا أبوابها، وذلك بادعاء البحث عن قبر إليشع الذي يدعون أنه داخل الكنيسة".

وأضاف أنه "أوضحنا لهؤلاء عشرات المرات أنه لا يوجد أي قبر داخل الكنيسة، ولكن للأسف صعب أن نُفهّم من لا يفهم أبدًا".

وحول تقديم شكوى، أوضح أبو نصار أنه "بحثت مع رئيس الكنيسة، الأب جان جوزيف، ضرورة تقديم شكوى للشرطة ضد هؤلاء الذين طرقوا أبواب الكنيسة فجر اليوم بقوة، وأخلوا بأمن الكنيسة من خلال طرق الأبواب الساعة الرابعة فجرًا، إذ أن هذه ليست صلاة إنما هذا استفزاز بكل معنى الكلمة".

وأكد أن "هناك حاجة لضرورة ردع هذه الجماعات قبل أن تتفاقم المشكلة وتكبر أكثر، ويجب حلها من جذورها قبل تفاقمها أكثر".

وختم أبو نصار حديثه بالقول إنه "ندعو كل الشباب الذين يتواجدون في الدير وقرب الدير بضرورة التصدي لهؤلاء بعقلانية وحكمة، وتبليغ الشرطة لأننا أصحاب حق ولدينا كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقنا، ونأمل من الشرطة أن تقوم بعملها وتردع هؤلاء".