إطلاق النار على منزل وسيارة مرشح لرئاسة مجلس كفر ياسيف

أكد خوري أنه "على الرغم من أن الأمر في مسؤولية الشرطة الأولية إلا أننا لا نعوّل عليها لأن المشكلة تبدأ من الشرطة التي على مدار سنوات لم تثبت نجاحها في إلقاء القبض على المجرمين في كل القضايا".

أطلق مجهولان، الليلة الماضية، النار على منزل وسيارة المرشح لرئاسة مجلس كفر ياسيف المحلي، د. هلال خوري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الاعتداء نفذه مشتبهان كانا على متن دراجة نارية، وأسفر عن أضرار مادية للبيت وللسيارة.

وقال خوري إن "هذا الاعتداء الجبان جاء بعد توجيه رسائل تهديد واتصالات هاتفية".

وأضاف أن "السؤال الأول والأخير بشأن هذا الاعتداء الجبان، من هو المستفيد؟".

وأوضح أنه "أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي من منطلق إيماني بأن كفر ياسيف تحتاج لقيادة جديدة لإنقاذها من الوضع الذي آل إليه المجلس المحلي كأهم مؤسسة في البلد، وعلى الرغم من التهديدات والاعتداءات التي قد تستمر إلا أنني مستمر في ترشحي من أجل بلدي ومستقبلها".

د. هلال خوري

وختم خوري حديثه بالقول إنه "على الرغم من أن الأمر في مسؤولية الشرطة الأولية إلا أننا لا نعوّل عليها لأن المشكلة تبدأ من الشرطة التي على مدار سنوات لم تثبت نجاحها في إلقاء القبض على المجرمين في كل القضايا".

ودعا المرشح لرئاسة مجلس كفر ياسيف المحلي كافة أهالي البلدة والقيادات المحلية إلى "الالتفاف والوحدة لمكافحة أول أهم قضية تؤرق وتقلق البلد، وهي تزايد العنف والجريمة".