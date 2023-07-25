العنف ضد المرأة: اعتقال شاب من العزازمة بشبهة طعن شقيقته

ألقت الشرطة القبض على شاب من العزازمة بالنقب، للاشتباه في قيامه بطعن وإصابة شقيقته. وادعت الشرطة أنه في "عملية البحث التي أجريت في منزله، تم ضبط بندقية من طراز M16 ومسدس و8 قنابل وأمشاط وذخيرة".

وقفة ضد تعنيف النساء (أرشيف "عرب 48")

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا من قرية العزازمة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، للاشتباه بتعنيف شقيقته وطعنها.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "ألقي القبض على شاب من العزازمة بالنقب، للاشتباه في قيامه بطعن وإصابة شقيقته. وفي عملية البحث التي أجريت في منزله، تم ضبط بندقية من طراز M16 ومسدس و8 قنابل وأمشاط وذخيرة".

وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وعلى جسدها آثار الطعن وعلامات العنف.

يذكر أن محكمة الصلح في بئر السبع مددت اعتقال المشتبه به لغاية 31 تموز/ يوليو الجاري.