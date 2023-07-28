إطلاق النار في سخنين: اعتقال 3 أشخاص يُشتبه بضلوعهم في الجريمة

قالت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، إنها "أوقفت ثلاثة من المشتبه بهم في إطلاق النار الذي وقع أمس في مدينة سخنين، حيث أصيب لاعب من فريق أبناء سخنين بجراح خطيرة".

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الجمعة، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص، قالت إنه يُشتبه بضلوعهم في جريمة إطلاق النار التي ارتُكبت في مدينة سخنين، مساء أمس الخميس، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين، نبيل حايك.

واندلعت، الخميس، مواجهات بين عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الجريمة، وبين أهال احتجوا على تقاعس الشرطة عن مكافحة الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

واستهدفت جريمة إطلاق النار، محلًّا تجاريا في المدينة، فيما اعتدى عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، على الأهالي الذين عبروا عن عضبهم إزاء تصاعد جرائم القتل في البلدات العربية.

ومن بين المصابين في جريمة إطلاق النار، لاعب كرة القدم نبيل حايك؛ مهاجم في فريق اتحاد أبناء سخنين، مرجحة أنه لم يكن مستهدفا بالجريمة وأنه أصيب عن طريق الخطأ.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، إنها "أوقفت ثلاثة من المشتبه بهم في إطلاق النار الذي وقع أمس في مدينة سخنين، حيث أصيب لاعب من فريق أبناء سخنين بجراح خطيرة".

وذكرت أنها "فتحت مساء أمس، تحقيقا في إطلاق نار على محل تجاري في مدينة سخنين، أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضافت أن "قوات كبيرة من شرطة المنطقة الشمالية، اعتقلت الليلة الماضية في المدينة، ثلاثة مشتبه بهم من سكان سخنين (18 و26 و30 عاما) للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار".

وأشار البيان ذاته إلى أنه "تم العثور على سيارة محترقة في منطقة مكشوفة بالقرب من عرّابة، يبدو أن المشتبه بهم استخدموها"، خلال تنفيذ الجريمة.

وأوضح أن "المشتبه بهم الثلاثة، سيمثلون أمام محكمة الصلح في حيفا في هذا الصباح، بناء على طلب الشرطة لتمديد اعتقالهم".

واللاعب المصاب حايك من عيلبون، هو أحد اللاعبين الصاعدين في اتحاد أبناء سخنين، ويلعب في مركز المهاجم، وصعد مؤخرا من فريق الشبيبة إلى الفريق الأول، وشارك في المعسكر التدريبي الأخير للفريق.

وكان من المقرر أن يشارك اللاعب يوم السبت المقبل، في مباراة ضمن مسابقة "كأس التوتو" ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، بعد أن ترك انطباعا جيدا لدى الإدارة الفنية للفريق خلال المعسكر التدريبي.