إطلاق سراح الأسير الإداري ظافر جبارين من أم الفحم

نال الأسير الإداري ظافر جبارين من مدينة أم الفحم حريته، اليوم الخميس، إذ اعتُقل إدارايا منذ يوم 13 نيسان/ أبريل 2023.

أُطلق سراح الأسير الإداري ظافر جبارين (45 عاما) من مدينة أم الفحم، اليوم الخميس، وذلك بعد اعتقاله يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي من منزله في حي وادي النسور بأم الفحم، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وذلك بادعاء "ملف سري أمني".

وأُطلق سراح الأسير جبارين من سجن "كتسيعوت" في النقب، حيث استقبلت عائلة الأسير ابنها بالإضافة لعدد من الناشطين الذين انتظروه خارج المعتقل.

ومددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا سابقًا اعتقال الأسير جبارين مرات عدة، وفي كل مرة كانت تحدد مدة الاعتقال الإداري لمدة أخرى.

وترافع عن الأسير جبارين مؤسسة "ميزان" الحقوقية، والمحامي مصطفى سهيل محاميد من أم الفحم.

كما سبق أن اعتُقل الأسير جبارين عدة مرات سابقا، وقضى 17 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم أمنية قبل أن يعانق الحرية في العام 2019، وفي العام 2021 قضى 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري بقرار من وزير الأمن السابق، بيني غانتس.