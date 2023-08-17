اتهام حاضنة من الطيرة بارتكاب مئات الاعتداءات بحق أطفال في روضة

كشف في لائحة الاتهام عن "مسار من أكثر من 350 حالة اعتداء وإساءة للأطفال الصغار. إن طبيعة الأحداث وعدد الأفعال والأطفال المتأثرين بها وتواترها وعمرهم الصغير ومسؤوليتها عن احتياجاتهم وصحّتهم ورفاهيتهم جعلت من السلوك المُسِيء روتينًا لجميع القاصرين".

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد حاضنة (31 عامًا) من سكان مدينة الطيرة، بعد أن كانت مساعِدة في روضة أطفال خاصّة في "هود هشارون"، نسبت إليها "ارتكاب مئات الاعتداءات والانتهاكات بحقّ الأطفال الصغار في الروضة".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمة روان عبد الحي تعمل منذ عدة سنوات كمساعِدة في حضانة (هاغان شيل سيجل) الواقعة في هود هشارون. خلال الوقت الذي عملت فيه في الحضانة مع قسم الأطفال الرضّع، أساءت الحاضنة التعامل مع الأطفال الصغار، حيث كانت تضربهم وتهزّهم وتشدّهم وتقرصهم وتصفعهم بشدّة، وكل ذلك مع تجاهل صراخهم وبكائهم. في بعض الأحيان، تجاهلت المتهمة الأطفال الصغار، سواء اقتربوا منها أو بكوا لدقائق. في بعض الأحيان، اعتادت الحاضنة على إطعام الأطفال الصغار من الطعام الذي يسقط على الأرض، وفي إحدى الحالات دفعت الطعام بقوة في فم أحد الأطفال الصغار. في عدة حوادث، تركت الأطفال الصغار لوحدهم في الغرفة لدقائق طويلة، مع إغلاق باب الغرفة وتواجدت مع أطفال آخرين في ساحة اللعب".

وكشف في لائحة الاتهام عن "مسار من أكثر من 350 حالة اعتداء وإساءة للأطفال الصغار. إن طبيعة الأحداث وعدد الأفعال والأطفال المتأثرين بها وتواترها وعمرهم الصغير ومسؤوليتها عن احتياجاتهم وصحّتهم ورفاهيتهم جعلت من السلوك المُسِيء روتينًا لجميع القاصرين الذين تعرّضوا له في الحضانة. ولذلك تمّ تقديم، من خلال لائحة الاتهام، بند جديد من الإدانات وهو الاعتداء النفسيّ وبموجبه فإن كل طفل تواجد في الحضانة قد تعرّض للاعتداء النفسي، وذلك بسبب كمية الأفعال وطبيعتها".