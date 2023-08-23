إضراب في مؤسسات درزية اليوم احتجاجا على جريمة أبو سنان

"تنديدًا بوقوع هذه المجزرة الشّنيعة، نُعلن جميعنا عن إضراب شامل اليوم الأربعاء في كافّة المؤسّسات الرّسميّة التّابعة للطّائفة الدّرزيّة، احتجاجًا على تقاعس الشّرطة والحكومة في ضبط النّظام وصون الأمن الشّخصيّ".

من موقع الجريمة في أبو سنان، مساء أمس

قررت الهيئة الدّينيّة للطّائفة الدّرزيّة ومنتدى السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة وأعضاء البرلمان إضرابا في مؤسسات المجتمع المعروفي، اليوم الأربعاء، احتجاجا على جريمة القتل في قرية أبو سنان.

وجاء في بيان أصدرته الهيئات المعروفية أن "الطّائفة الدّرزيّة تدين وتشجب مجزرة أبو سنان الرّباعيّة وتحمّل شرطة وحكومة إسرائيل كلّ المسؤوليّة في انعدام استقرار الأمان في كافّة مناطق شمال البلاد".

وأضاف أن "عمليّات القتل والإجرام المتتالية هي بلا شك مؤشّر واضح على تضعضع سيادة القانون في المجتمع وسيطرة الإرهاب الجنائيّ الّذي لا يفرّق بين الأديان أو الانتماءات على الشّارع العام دون أيّ رادع".

وأكد البيان أنه "تنديدًا بوقوع هذه المجزرة الشّنيعة، نُعلن جميعنا عن إضراب شامل اليوم الأربعاء في كافّة المؤسّسات الرّسميّة التّابعة للطّائفة الدّرزيّة، احتجاجًا على تقاعس الشّرطة والحكومة في ضبط النّظام وصون الأمن الشّخصيّ".

وختم البيان بالقول إن "الطّائفة الدّرزيّة تتوجّه إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتطالبه شخصيًّا باتّخاذ إجراءات فوريّة وصارمة لوقف مسلسل الدّماء والعنف المستشري. فقط عبر خطوات حازمة، جدّيّة وفورية ستنجحُ في إعادة الأمان إلى قرانا ومجتمعنا. الطّائفة الدّرزيّة تعزّي أفراد عائلات الضّحايا على مصابهم الجلل وتطالب الجماهير بالتروّي والتعقّل وعدم الانجرار وراء إشاعات وأقاويل عارية عن الصّحّة".