تنفي عائلة القتلى من أبو سنان أي صلة للضحايا بعالم الجريمة. أحد أقارب الضحايا يتحدث لـ"عرب 48": "نحن نؤكد أنه ليست هناك أي علاقة للانتخابات المحلية في جريمة القتل"، وأوضح أن "غازي ترشح ثلاثة مرات لرئاسة المجلس".

تُلقي جريمة القتل الرباعية التي ارتكبت مساء أمس، الثلاثاء، في أبو سنان، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، بظلالها الثقيلة على البلدة والمنطقة، وسط حالة من الترقب لتسلم جثامين الضحايا - سلمان حلبي من يركا، وغازي صعب وأمير صعب وزهر الدين صعب من أبو سنان، استعدادا لمواراتها الثرى.

ورغم كون أحد ضحايا الجريمة، غازي صعب، مرشحا لرئاسة المجلس المحلي، إلا أن الأهالي في أبو سنان يستبعدون أن يكون للسباق الانتخابي أي علاقة بجريمة القتل. فيما يلقي الكثيرون بالمسؤولية على منظمات الإجرام التي يعتقد أنها متورطة في هذه المجزرة.

وما يختلف في هذه الجريمة ويزيد من فظاعتها، أن القاتل عمل على التأكد من الإجهاز على الضحايا، فبعد الرصاصات الأولى التي استهدفهم بها، أطلق النار على رؤوسهم مباشرة، كما يروي من شاهد موقع الجريمة في لحظاتها الأولى.

وبحسب التطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينسحب الشاباك من التحقيق في جريمة القتل الرباعية في أبو سنان، مع تعزز الشبهات حول خلفية جنائية للجريمة، في ظل غياب ما يربطها بانتخابات السلطة المحلية.

وتنفي عائلة القتلى من أبو سنان وأقاربهم أي صلة للضحايا بعالم الجريمة. وفي حديث لـ"عرب 48"، قال قريب الضحايا، أنور صعب، إن "الجريمة تشكل فاجعة في أبو سنان، نحن نتحدث عن عائلة فيها نسبة كبيرة من المتعلمين".

وأضاف "نحن نؤكد أنه ليست هناك أي علاقة للانتخابات المحلية في جريمة القتل"، وأوضح أن "غازي صعب ترشح ثلاثة مرات لرئاسة المجلس المحلي ودائما ما مرت أجواء الانتخابات بشكل سلمي".

كما استبعد صعب أن يكون للجريمة خلفية جنائية، وقال إن الضحايا "تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"، معتبرا أنه "لذا لا يمكن فهم ما حدث".

على صلة جرائم إطلاق النار: 4 قتلى في أبو سنان وإصابتان في كفر قرع ورهط وأضاف "حتى الشرطة لم تستطع تحديد الشبهات، ولقد تحدثت إلى المفتش العام للشرطة وأكدت له على خطأ تحديد الخلفية الجنائية، وسيصدر عن الشرطة بيان تصحيحي بشأن ما يتعلق بخلفية الجريمة". من موقع الجريمة ("عرب 48")

بدوره، قال الشيخ نجيب صعب، وهو من أقارب الضحايا، في حديث لـ"عرب 48" إنه "أولا نحن شعب يؤمن بالقضاء والقدر. هي جريمة صعبة للغاية".

وأضاف "ننرفع مطالبنا لجميع الجهات الأمنية المعنية ورئيس الحكومة التدخل المباشر لمحاربة الجريمة في مجتمعنا".

من جانبه، وصف عضو لجنة إفشاء السلام، توفيق شامي، في حديث لـ"عرب 48"، جريمة القتل الرباعية في أبو سنان بأنها "جريمة صعبة للغاية"، وأضاف أن "المصاب كبير في البلد ولا نكاد نصدق ما حدث".

من بلدة أبو سنان ("عرب 48")

وتابع أن "بلدة ابو سنان تعيش أجواء هادئة نسبيا ومؤخرا أجرينا توقيع ميثاق شرف للحفاظ على حملة انتخابات محلية هادئة شارك فيها مختلف المرشحين للرئاسة والعضوية، وكذلك رجال الدين".

وأضاف أن "الأجواء الهادئة تسود البلدة والجميع يؤكد أنه ورغم كون أحد الضحايا مرشحا لرئاسة المجلس المحلي، فلا علاقة للمنافسة الانتخابية بهذه الجريمة، ولا أحد يمكنه فهم مثل هذه الجريمة القذرة".