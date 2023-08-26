مصابان في جريمتي طعن بقلنسوة والزرازير

أسفرت جريمتا طعن في قلنسوة والزرازير عن إصابة شابين بجراح وصفت بأنها متوسطة.

أصيب شخصان في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في بلدتي الزرازير وقلنسوة، اليوم السبت.

في الزرازير، أصيب شاب (38 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة طعن في محطة وقود.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي قلنسوة، أصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.