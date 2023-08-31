وفاة طفل من الطيرة متأثرا بإصابته بعد تعرضه للغرق

توفي الطفل عمر أحمد سويركي (10 أعوام) من مدينة الطيرة، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للغرق خلال رحلة استجمامية مع أسرته في مدينة قلقيلية، يوم السبت الماضي.

أُعلن، اليوم الخميس، عن وفاة الطفل عمر أحمد سويركي (10 أعوام) من مدينة الطيرة، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للغرق خلال رحلة استجمامية مع أسرته في مدينة قلقيلية، يوم السبت الماضي.

وسادت حالة من الحزن عائلة ضحية الغرق ومعارفها في الطيرة ومنطقة المثلث، وتوافد عدد من الأهل والأصدقاء إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وشُيّع جثمان الطفل، اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر. وأعلنت العائلة عن فتح بيت للعزاء في بيت الضيافة بالطيرة أيام الخميس والجمعة والسبت.