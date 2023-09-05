اعتقال 23 مشتبها بإطلاق النار في كفر كنا

اعتقلت الشرطة 23 مشتبها خلال عملية المداهمة من بينهم خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جريمة إطلاق نار على ساحة منزل في القرية أصيب خلالها سبعة أشخاص بجروح متفاوتة قبل نحو 10 أيام.

أعلنت الشرطة، أمس الإثنين، أنها داهمت شقة سكنية في مدينة طبرية، تستخدم كمخبأ لمنفذي عمليات إطلاق النار في النزاعات الدائرة في بلدة كفر كنا منذ حوالي العام.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 23 مشتبها خلال عملية المداهمة من بينهم خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في جريمة إطلاق نار على ساحة منزل في القرية أصيب خلالها سبعة أشخاص بجروح متفاوتة قبل نحو عشرة أيام.

ووفقا للشرطة فإن "هذه المداهمة جاءت في إطار الجهود التي تقوم فيها الشرطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".