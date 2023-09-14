عكا: تقديم تلخيصات محامي الدفاع والنيابة في ملفات 3 من معتقلي هبة الكرامة

الجلسة هذه جاءت ضمن سلسلة من الجلسات التي خاضها الشباب الثلاثة منذ اعتقالهم في أيلول/ سبتمبر 2022 وأيار/ مايو 2021.

عقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة أمام الجمهور جرى خلالها تقديم تلخيصات من قبل محامي الدفاع والنيابة في ملفات ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة، وسُمح لأهالي المعتقلين بالتواجد في قاعة المحكمة.

والشباب الثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من عكا، هم: جواد سطيلي (26 عامًا) وهو في الحبس المنزلي، ومحمد عثمان (21 عامًا)، ومصطفى مصري (28 عامًا)، ويترافع عن سطيلي المحامي بدر إغباريّة، لكنه تغيب لظرف صحي وناب عنه خمايسي، وعن عثمان المحامي نمير إدلبي، وعن مصري المحامي رمزي كتيلات.

وهذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي خاضها الشباب الثلاثة منذ اعتقالهم في أيلول/ سبتمبر 2022 وأيار/ مايو 2021.

ونسبت النيابة العامة تهما مختلفة للمعتقلين، بينها "إطلاق نار على عناصر للشرطة، وإلقاء زجاجات حارقة على الشرطة، والإخلال بالنظام العام".

وفي السياق، بلغ عدد الشباب العرب الذين اعتقلتهم الشرطة من عكا في السجون الإسرائيلية 31 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة. وتابع عدد من الشباب من عكا ملفات المحاكمة، من الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".