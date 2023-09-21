السجن 5 أعوام ونصف لشاب من شقيب السلام على خلفية هبة الكرامة

فرضت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، السجن لمدة 5 أعوام ونصف على الشاب العشريني، كرم القاضي، من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية مشاركته بأحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، السجن لمدة 5 سنوات ونصف على الشاب كرم القاضي (20 عامًا) من بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك على خلفية مشاركته بأحداث هبة الكرامة عام 2021.

واعتقل الشاب كرم القاضي، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2022، خلال المظاهرة القطرية التي نُظمت رفضًا لتجريف أراضي قرية سعوة في النقب، فيما منعت المحكمة من التقاء الشاب بمحامي الدفاع والعائلة خلال الأيام الأولى من اعتقاله، وخاض عشرات جلسات المحاكمات والتحقيقات في أقبية المخابرات الإسرائيلية.

وترافع عن الشاب محام من المجتمع اليهودي، فيما لم يحضر محام الدفاع جلسة النطق بالحكم على الشاب كرم القاضي.

والشاب كرم القاضي (20 عامًا) هو الأكبر بأشقائه، إذ لدى القاضي 7 أشقاء وشقيقات، ووالده من قطاع غزة ومبعد منذ 17 عامًا عن عائلته التي تسكن في بلدة شقيب السلام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.