الناصرة: إحياء الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى

ألقيت كلمات تأبينية حثت على أهمية الذاكرة لما شهدته هبة القدس والأقصى، وما تبعها من مخططات وسياسات تهدف إلى ضرب المجتمع العربي من الداخل وتفتيته.

أحيت بلدية الناصرة صباح اليوم، الأحد، الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى الثلاثة وهم: إياد لوابنة ووسام يزبك وعمر عكاوي.

بالإضافة إلى شهداء الناصرة، استشهد 10 شبان خلال أحداث هبة القدس والأقصى في العام 2000، وهم: رامي غرّة من جت المثلث، أحمد صيام جبارين من معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد من أم الفحم، محمد خمايسي من كفركنا، رامز بشناق من كفر مندا، عماد غنايم ووليد أبو صالح من سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلة من عرابة.

ووصل عدد من عوائل الشهداء بالإضافة إلى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، ورئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية، وعدد من أعضاء بلدية الناصرة إلى المقبرة الفوقا، حيث جرى وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وتوجه المشاركون بعدها إلى النصب التذكارية للشهداء كل في موقع استشهاده، من ثم جرت زيارة النصب التذكاري المشترك للشهداء.

وألقيت كلمات تأبينية حثت على أهمية الذاكرة لما شهدته هبة القدس والأقصى، وما تبعها من مخططات وسياسات تهدف إلى ضرب المجتمع العربي من الداخل وتفتيته.

وفي السياق، نظمت أمس السبت فعاليات إحياء الذكرى الـ23 لشهداء هبة القدس والأقصى التي دعت إليها لجنة المتابعة، حيث تخللها زيارة أضرحة ونصب الشهداء التذكارية وتوّجت بمسيرة مركزية بمشاركة نحو ألفي شخص في مدينة سخنين.