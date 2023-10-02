وادي عارة: اللجنة المحلية للتنظيم والبناء تعترض على إقامة مستشفى في حريش

لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة في وادي عارة تقدم اعتراضا على المخطط القطري تاما 1\20، بشأن المرافق الصحية في المنطقة، وتعارض إقامة مستشفى في مدينة حريش، وتعتبر ذلك إجحاف بحق المواطنين العرب في وادي عارة.

قدمت لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، اعتراضا على مخطط لإقامة مؤسسات صحية ومستشفى جديد في حريش، مشددة على ضرورة إقامة مستشفى جديد في منطقة وادي عارة وإضافة غرف طوارئ في عدد أكبر من البلدات العربية في المنطقة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، حول مخطط إقامة مستشفى في مدينة حريش؛ وأوضحت أنها قدمت ردها على المخطط القطري تاما 1\20، بشأن المرافق الصحية في المنطقة، قبل أيام.

وأوضحت اللجنة أنه "بحسب المخطط القطري، فإنه تم اقتراح بناء مستشفى جديد في مدينة حريش وإقامة غرفة طوارئ في كفر قرع"، وأكدت اللجنة أنها تعترض على إقامة مستشفى في حريش، وأوضحت أنه "يتوجب إقامة مستشفى جديد في منطقة وادي عارة واضافة غرف طوارئ في عدد أكبر من البلدات العربية في وادي عارة".

محمد سليمان إغبارية

ونقل البيان عن رئيس لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، المحامي محمد سليمان إغبارية، قوله: "نؤكد أن إقامة مستشفى جديد غير المشافي الموجودة في العفولة والخضيرة هو أمر ضروري ولكن الاقتراح ان يكون هذا المستشفى في مدينة حريش هو إجحاف بحق المواطنين العرب في منطقة وادي عارة".

وأضاف "يقطن اليوم حوالي 200 ألف مواطن عربي في منطقة وادي عارة والذين يتوجهون للمستشفيات القريبة إما في العفولة أو الخضيرة ولهم الحق بأن يكون مستشفى جديد في منطقة وادي عارة ويخدم أهلها هناك".

وأفاد بأن "اللجنة المحلية في وادي عارة اقترحت بدائل عملية ومنطقية لإقامة مستشفى في وادي عارة، منها الاعتراف بمشفى النور الطبي في أم الفحم كمستشفى جديد لما فيه من جاهزية وأيضا تم اقتراح إقامة مستشفى جديد في منطقة عقادة الفاصلة بين مدينة أم الفحم وقرى طلعة عارة والقريبة من شارع 65".