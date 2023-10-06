مصرع ثلاثة أشخاص في حادثي طرق

لقي ثلاثة أشخاص بينهم شاب فلسطيني (25 عاما) كان يقود دراجة نارية مصارعهم، صباح اليوم الجمعة، في حادثي طرق وقعا في شوارع البلاد.

من مكان الحادث على شارع 505، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أسفر حادثا طرق وقعا في شوارع البلاد، صباح اليوم الجمعة، عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وفي التفاصيل، لقي شاب فلسطيني (25 عاما) مصرعه، صباح اليوم، إثر انزلاق دراجة نارية كان يستقلها على شارع 505 بمحاذاة المنطقة الصناعية (معاليه إفراييم).

وأقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" وفاة الشاب على الفور في المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز للاستعلامات 101 في منطقة جلبوع تلقى، الساعة 08:02، بلاغًا حول انزلاق دراجة نارية على شارع 505 بمحاذاة المنطقة الصناعية (معاليه إفراييم)، وأبلغت الطواقم الطبية أنها وجدت شابا فلسطينيا (25 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وعليه تمّ إقرار وفاته على الفور في المكان".

وفي حادث آخر، ووفقا للناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" فإنه "لقي شابان، في الثلاثينيات من العمر مصرعيهما بحادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية، على شارع رقم 2، في مسار المسافرين إلى اتجاه الشمال، قرب مفترق (موشاف أوديم) بالقرب من مدينة نتانيا".

وفي بيان لاحق، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "الضحيتين من جراء الحادث هما راكب الدراجة النارية وعابر سبيل".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

276 شخصا، بينهم 69 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 276 شخصا، بينهم 69 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، مؤخرا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.