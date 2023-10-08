"طوفان الأقصى": اعتقالات في الطيبة وأم الفحم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها ثلاثة أشخاص من مدينتي الطيبة وأم الفحم على خلفية

اعتقال شاب من الطيبة، مساء أمس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، اليوم الأحد، الشاب ثائر إغباريّة من أم الفحم، وذلك بعد مداهمة منزل العائلة في حي الإغبارية في المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم اعتقال إغباريّة على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تتعلق بالأوضاع الأمنية جنوبي البلاد.

وأفيد أن الشرطة منعت الشاب من الالتقاء بمحامي دفاع أو عائلته، وحتى اللحظة لا تعرف عائلة الشاب مكان اعتقال ابنها.

ثائر إغباريّة

واعتقلت الشرطة، مساء أمس السبت، قاصرين من مدينة الطيبة، بشبهة إضرام النار وإلقاء الحجارة تجاه دورية للشرطة على مفرق الجسر.

وقامت الشرطة باعتقال القاصرين بعد الاعتداء عليهما عند مفرق الجسر في الطيبة، بادعاء أنهما قاما بإلقاء الحجارة تجاه دورية للشرطة، وأضرما النيران بإطارات مطاطية على "خلفية قومية".

وأحالت الشرطة القاصرين من الطيبة إلى محطة الشرطة للتحقيق معهما، وخلال نهار اليوم ستنظر المحكمة بطلب تمديد اعتقالهما.