"طوفان الأقصى": مقتل عبد الكريم النصاصرة من كسيفة

ارتفع عدد القتلى العرب من النقب في أحداث عملية "طوفان الأقصى" إلى 11 ضحية وعدد غير معروف من المفقودين، منذ أمس.

قُتل عبد الكريم النصاصرة (50 عامًا) من بلدة كسيفة في النقب، جنوبي البلاد، بعد تعرضه لإطلاق نار وقع بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، حيث تواجد النصاصرة صدفةً في المكان أثناء عمله.

وعمل النصاصرة في مجال النقليات في منطقة النقب، وهو متزوج وأب لستة أبناء. واعتقدت العائلة أنّ ابنها بين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، غير أنّ ابنها قتل بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت عائلة النصاصرة قد حاولت التواصل مع ابنها، أمس، لحظة اندلاع الحرب، ولكن دون جدوى، واليوم تلقت العائلة بلاغًا بأنّ أبنها قتل.

ومع قتل النصاصرة ارتفع عدد القتلى العرب من النقب في أحداث عملية "طوفان الأقصى" إلى 11 ضحية وعدد غير معروف من المفقودين، منذ أمس.