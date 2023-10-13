الشرطة تعترض مسيرة سيارات إسنادا لغزة في أم الفحم وتعتقل 4 شبان

عناصر الشرطة تعترض مسيرة مركبات انطلقت في أم الفحم إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السبت الماضي، وتعتقل 4 شبان؛ في حين تم إطلاق سراح الناشط محمد طاهر جبارين، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، 4 شبان من مدينة أم الفحم، في اعتراض عناصرها لمسيرة مساندة لقطاع غزة المحاصر انطلقت في المدينة، فيما أطلق سراح الناشط محمد طاهر جبارين، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق، من منزل العائلة في منطقة وادي النسور.

وعلى مدخل مدينة أم الفحم، أفاد مراسل "عرب 48"، أن الشرطة أجبرت أربعة شبان على الترجل من مركباتهم واعتقلتهم بعد أن اعترضت الشرطة مسيرة مركبات انطلقت في المدينة إسنادا لقطاع غزة، ومنعت تقدم المدينة.

وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية والواحدات الخاصة في أم الفحم، بعد انتشار دعوات شبابية في المدينة لتنظيم مسيرة مركبات رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشاركت عشرات المركبات والدرجات النارية في المسيرة التي جابت بعض أحياء مدينة أم الفحم، فيما تواجدت القوات، وحسب شهود عيان أشهر عناصر الشرطة أسلحتهم بوجه الشبان وذلك في محاولة لترهيبهم.

وفي سياق متصل، أطلقت الشرطة سراح الناشط محمد جبارين، بعد أن كانت قد اقتادته إلى مركز شرطة مدينة أم الفحم ومن ثم إلى شرطة وادي عارة، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه.

إطلاق سراح جبارين وناشطين آخرين ("عرب 48")

وقال المحامي علي عدنان بركات، الذي رافق الناشط جبارين، في حديث لـ"عرب 48" إن "محمد خرج من التحقيق قبل لحظات، وذلك بعد خوض تحقيق في شرطة وادي عارة".

وأضاف "سنتوجه الآن برفقة محمد وثلاثة شبان آخرين إلى مركز شرطة أم الفحم، وذلك لتقديم شكوى ضد المنظمات اليهودية التي تحرض على الشباب وتعرضهم حياتهم للخطر".

وأضاف أن "هذه الجهات التي تحرض على أبناء مجتمعنا يجب أن تعاقب قانونيا على أفعالها".