تسريح الناشط عيسى فايد من يافة الناصرة بشروط مقيدة

قال أحمد فايد، شقيق عيسى فايد، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "خلال عملية اعتقال شقيقي عيسى بشبهة نشر مواد تحريضية، تم الاعتداء عليه وعلى ابن شقيقي الآخر بالضرب المبرح قبل أن يقتادوا عيسى إلى المعتقل".

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، سراح الناشط عيسى فايد، من بلدة يافة الناصرة، بشروط مقيدة وأحالته إلى الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لغاية يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وكانت قوة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها قد داهمت، مساء يوم الجمعة الماضي، منزل عائلة فايد في يافة الناصرة، وقامت بالاعتداء على عدد من أبناء العائلة وسط إلقاء قنابل صوتية أدت إلى دب الذعر بين أهالي الحي الذي يسكن فيه، وفقا للعائلة.

خلال اعتقال الناشط عيسى فايد

وقال أحمد فايد، شقيق عيسى فايد، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "خلال عملية اعتقال شقيقي عيسى بشبهة نشر مواد تحريضية، تم الاعتداء عليه وعلى ابن شقيقي الآخر بالضرب المبرح قبل أن يقتادوا عيسى إلى المعتقل، والاعتداء عليه أثناء اعتقاله وفي محطة الشرطة".

وأضاف أن "عيسى يدير مصلحة تختص ببيع وتصليح إطارات المركبات في حيفا. المصلحة التابعة للعائلة تعرضت لمحاولة إحراق، ولمضايقات من قبل الشرطة التي وصلت اليوم إليها وفرضت مخالفات باهظة الثمن، للعاملين في المصلحة بحجة التدخين في مكان عام، وعدم الحفاظ على النظافة".

ووصف أحمد فايد هذه الإجراءات بأنها "انتقامية، جاءت على خلفية عملية الاعتقال. هناك عدد من الحراس يقومون بحماية المصلحة في ساعات الليل خشية الاعتداء عليها مرة أخرى".

وترافع عن الناشط عيسى فايد، في المحكمة، المحاميان محمد أبو أحمد وأحمد خليفة.