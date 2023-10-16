"طوفان الأقصى": تمديد اعتقال عامر الهزيل من رهط لغاية الخميس

قال المحامي شحدة بن بري، الموكل بالدفاع عن د. عامر الهزيل، لـ"عرب 48" إنه "سنقدم استئنافًا على قرار تمديد اعتقال الدكتور عامر الهزيل، للمحكمة المركزية، وننتظر نتائج هذا الاستئناف".

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية اعتقال د. عامر الهزيل، المرشح لرئاسة بلدية رهط، لغاية يوم الخميس المقبل، ضمن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف المواطنين العرب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي اندلعت أحداثها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها، يوم الجمعة الماضي، الهزيل بعد اقتحام منزله في رهط.

وتزعم الشرطة الإسرائيلية تقديم الهزيل "المساعدة لفصائل فلسطينية"، من خلال نشره منشورا تحليليا على شبكة التواصل الاجتماعي يتحدث عن الاقتحام البري لقطاع غزة، والسيناريوهات المحتملة بسبب الاقتحام.

وقال المحامي شحدة بن بري، الموكل بالدفاع عن د. عامر الهزيل، لـ"عرب 48" إن "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد اعتقال الدكتور عامر الهزيل، وهذا التمديد اليوم حتى يوم الخميس المقبل، على ذمة التحقيق".

ولفت بن بري إلى أن "سنقدم استئنافًا على قرار تمديد اعتقال الدكتور عامر الهزيل، للمحكمة المركزية، وننتظر نتائج هذا الاستئناف".

وشغل الهزيل نائبا لرئيس بلدية رهط، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في موضوع العلوم السياسية، وكان قد ترشح لرئاسة البلدية.

وفي سياق متصل، تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.