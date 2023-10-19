أم الفحم: اعتقالات وإصابات بقمع مسيرة تنديدا بالعدوان على غزة

فع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي وأخرى مطالبة بوقفه بشكل فوري، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب"، "أوقفوا المجازر"، "غزة تحترق".

شارك العشرات مساء اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية بمدينة أم الفحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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وقمعت الشرطة الإسرائيلية المسيرة ونفذت اعتقالات واعتدت على المشاركين بينهم نساء وأطفال بالقنابل والرصاص المغلف بالمطاط.

وعُلم أن من بين المعتقلين المحامي أحمد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين والصحافي أنس موسى، بالإضافة إلى قاصرين وأطفال.

وفي التفاصيل، قمعت الشرطة الإسرائيلية المسيرة بعد وصولها إلى متنزه الباطن، حيث تواجد العشرات من الأطفال والنساء في المتنزه.

واعتدى عناصر الشرطة على الأهالي والنساء والأطفال، ما أسفر عن إصابة أطفال بحالات هلع ونساء بالرصاص المطاطي.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من ساحة مسجد أبو عبيدة بالمدينة، وجابت شوارع وأحياء المدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي وأخرى مطالبة بوقفه بشكل فوري، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب"، "أوقفوا المجازر"، "غزة تحترق".

وفي السياق، يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات وتضييق على المواطنين في مختلف المجالات منها التعليم والعمل وغير ذلك، بسبب تضامنهم مع قطاع غزة.