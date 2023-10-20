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20/10/2023 - 15:32

اعتقال شاب من نحف بزعم تأييده "حماس" وكتابته منشورات في "فيسبوك"

ذكرت الشرطة في بيان أنه تمّ "اعتقال مواطن من قرية نحف أبدى تأييده لمنظمة حماس المجرمة، ونشر صور أطفال مختطفين مشيدًا بعملية الإختطاف".

اعتقال شاب من نحف بزعم تأييده

عناصر جيش الاحتلال (Getty Images)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا من نحف، قالت إنه أبدى تأييده لحركة "حماس" في ظلّ الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تمّ "اعتقال مواطن من قرية نحف أبدى تأييده لمنظمة حماس المجرمة، ونشر صور أطفال مختطفين مشيدًا بعملية الإختطاف".

وقالت إنه "نشر على حسابه في فيسبوك تعليمات حول كيفية تحضير متفجرات".

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وأضافت أنه "في أعقاب تفتيش لمنزله ومحله تبين أنه قام بتشغيل فلسطيني بدون تصريح".

وأشارت الشرطة إلى أنها "لن تتهاون البتة مع كل أعمال التحريض ودعم الإرهاب، سواء في الميدان، أو على مواقع التواصل الاجتماع"، على حدّ قولها.

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