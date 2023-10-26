رفض الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الناشط محمد جبارين

قدم الاستئناف مركز عدالة الحقوقي وطاقم الدفاع الذي يترافع عن الناشط محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، وأبقت على قرار تمديد اعتقاله لغاية يوم الأحد المقبل.

رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الناشط محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، وأبقت على قرار تمديد اعتقاله لغاية يوم الأحد المقبل.

وكانت محكمة الصلح في مدينة عكا قد مددت، أمس الأربعاء، اعتقال الناشط جبارين وشخص آخر، بادعاء المشاركة وقيادة مظاهرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

وقدم الاستئناف مركز عدالة الحقوقي وطاقم الدفاع الذي يترافع عن جبارين والشخص الآخر.

واعتقل جبارين، يوم الخميس الماضي، من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها مسيرة كانت تدعو لإيقاف الحرب على قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة خلال قمع المظاهرة في أم الفحم، 12 شخصا بينهم الصحافي أنس موسى، و4 قاصرين، فيما تم إطلاق سراح 9 أشخاص، وأبقت المحكمة شابين رهن الاعتقال.