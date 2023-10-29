النيابة تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد الممثلة ميساء عبد الهادي

تقدم النيابة العامة للمحكمة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الممثلة ميساء عبد الهادي من مدينة الناصرة، تنسب إليها "نشر تحريض وتأييد للإرهاب"، إثر مشاركتها محتوى ضمن مشاركة صورة من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

من المزمع أن تقدم النيابة العامة للمحكمة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الممثلة ميساء عبد الهادي (37 عاما) من مدينة الناصرة، تنسب إليها "نشر تحريض وتأييد للإرهاب"، إثر مشاركتها محتوى ضمن مشاركة صورة من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر كتبت عليها "لنفعل ذلك على طريقة برلين".

كما أعُلن عن أن النيابة ستطلب من المحكمة اعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

وادعت الشرطة أن "الممثلة ميساء عبد الهادي أعربت عن فرحتها حيال مجزرة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، الذي نفذتها كتائب القسام".

وأضافت أنه "من بين ما نشرت الفنانة ميساء عبد الهادي، صورة تظهر تدفق عناصر حماس وغيرهم عبر السياج الذي تعمل جرافة على هدمه، وكُتب على الصورة (لنفعل هذا على طريقة برلين، Lets Go Berlin Style) في إشارة إلى هدم جدار برلين الذي كان يفصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي".

وعقّب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقول إنه "أبارك أفراد الشرطة في لواء الشمال على التحقيقات التي أدت لتقديم لائحة اتهام، صباح اليوم، ضد الممثلة والمؤثرة في شبكة التواصل الاجتماعي ميساء عبد الهادي من الناصرة، والتي أعربت عن تأييدها للإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من إطلاق سراحها، في الأسبوع الماضي، من قبل القاضي عرفات طه. هذه رسالة واضحة لكل المحرضين وداعمي الإرهاب على شبكة التواصل الاجتماعي. شرطة إسرائيل لن تسمح لكم لغاية محاسبتكم. لا تجربونا".