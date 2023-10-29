وقفة احتجاجية ضد إغلاق صفوف في روضات الأقصى بالطيبة

والدة أحد الأطفال، شذى ياسين جمعة: "من غير المعقول أن أطفالنا لا يزالون بدون إطار ونحن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. إلى أين نذهب بأطفالنا؟ كل يوم يسألونا عن الروضة، والمعلمات، ولا توجد إجابة لدينا".

نظم أولياء أمور طلاب روضات الأقصى في مدينة الطيبة، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في ساحة بلدية الطيبة، وذلك بسبب قرار إغلاق صفوف الروضة من قبل وزارة التربية والتعليم، في أعقاب إشكالات مع إدارة الروضة.

وشارك في التظاهرة عدد من الأهالي وأطفالهم، إذ رفعوا شعارات تطالب بإيجاد حلول لهم ولأطفالهم، وتوفير الإطار الملائم لهم، خاصة في ظل حالة الطوارئ.

وبحسب الأهالي فإنه يوجد أكثر من 250 طفلا في الروضة داخل عدة صفوف مختلفة، ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لا يزال الأطفال دون إطار ملائم.

وقالت والدة أحد الأطفال، شذى ياسين جمعة، في حديث لـ"عرب 48" إنه "من غير المعقول أن أطفالنا لا يزالون بدون إطار ونحن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. إلى أين نذهب بأطفالنا؟ كل يوم يسألونا عن الروضة، والمعلمات، ولا توجد إجابة لدينا".

وأضافت أنه "تلقينا قبل شهر من المعلمات بلاغا بأن الروضة أغلقت أبوابها، ولن تستقبل الأطفال، بسبب مشاكل إدارية بين إدارة الروضة ووزارة التربية والتعليم. وحتى الآن، لا يوجد أي إطار للأطفال، نحن الأهالي لا يمكننا الاستمرار وسط هذه الإشكاليات".

وأكدت جمعة أنه "نتواجد هنا أمام البلدية لنطالب بتوفير الإطار الملائم لأطفالنا، مثل باقي طلاب البلدة، أن تبقى للطالب معلمته وأولاد صفه الذين اعتاد عليهم منذ بداية العام الدراسي. نحن كأولياء أمور طلاب لا تعنينا كل الإشكاليات بين الإدارة ووزارة التربية والبلدية، هذا ليس من شأننا أصلا".

وختمت والدة الطالب بالقول إنه "توجهنا إلى إدارة الحضانات، ولكن حتى الآن لا يوجد تواصل مباشر معهم، كل الجلسات التي عقدت هي حبر على ورق ولم تقدم شيئا لنا وللأطفال، وكل الوعودات لا نريدها، لأنهم وعدونا كثيرا، ولكن في كل مرة تعود المشكلة بعد أيام قليلة".