عكا: تحريض ضد الفنانة صفاء حتحوت وفصلها من عملها

حتحوت: "أشعر بالقلق الكبير، وما أتعرض له من حملة تحريض يؤثر علي من الناحية النفسية سيما وأنني حامل، ومع ذلك لا أحد يوقف حملة التحريض التي أخشى بأن تتطور لأكثر من ذلك".

تعرضت الفنانة صفاء حتحوت من مدينة عكا لحملة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى فصلها من مكان عملها، وذلك بعد أن نشرت مواطنة يهودية تحريضا ضدها مرفقا بصورة لحتحوت مع العلم الفلسطيني كانت قد نشرتها قبل أكثر من عام.

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وقالت حتحوت، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "تم فصلي من أحد أماكن عملي بسبب منشور تحريضي ضدي، إذ فور نشر التحريض وتعميمه تواصلوا معي من مكان العمل بنفس اليوم وأبلغوني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى خدماتي، وقد برروا ذلك بإجراء تقليصات في عدد العمال".

وأضافت "أبلغت مكان العمل أن ادعائهم ليس صحيحا، وخصوصًا أنهم قاموا بتوظيف شخص آخر مع مجموعاتي التدريبية وبنفس توقيت عملي، وأنا أعمل هناك بشكل حر وليس كموظفة".

وتابعت حتحوت "توجهت إلى الشرطة إلا أنها لم تهتم وكانت تماطل، وقد تلقيت العديد من الرسائل التحريضية واضطررت إلى إغلاق حسابي في ’فيسبوك’، وللأسف مع استهتار الشرطة في حملة التحريض ضدي توجهت للمحكمة والتي أصدرت قرارا ضد المواطنة اليهودية التي قامت بنشر صورتي وتعميمها، لكن مع مرور عدة أيام على القرار لم تلتزم بأمر الحماية وحذف المنشور، وقد تم تعيين جلسة محكمة يوم الأحد المقبل في محكمة الصلح بعكا".

وختمت حديثها بالقول "أشعر بالقلق الكبير، وما أتعرض له من حملة تحريض يؤثر علي من الناحية النفسية سيما وأنني حامل، ومع ذلك لا أحد يوقف حملة التحريض التي أخشى بأن تتطور لأكثر من ذلك".