أسعار الوقود تبقى على حالها دون تغيير إثر تمديد تخفيض الضريبة

تبقى أسعار الوقود في البلاد على حالها دون تغيير، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأقرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن تبقى أسعار البنزين للشهر الجاري ودون تغيير، بعد أن وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء أول من أمس الأحد، على تمديد صلاحية تخفيض الضريبة على البنزين لغاية 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونتيجة لذلك، سيبقى سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.94 شيكل.

ولو لم يوقع وزير المالية على الأوامر، لكان سعر اللتر قد ارتفع بمقدار 70 أغورة. وتقدر تكلفة تمديد الأوامر بمبلغ 80 مليون شيكل.

في 1 تشرين الأول/ نوفمبر، تم تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة خمسة أيام فقط، حتى منتصف الليل من الأحد إلى الإثنين.

وبلغت تكلفة التمديد 35 مليون شيكل، وجرى الإعلان فقط في الساعة 10 مساء، عندما كانت وزارة الطاقة على وشك إخطار محطات تعبئة الوقود للمركبات بزيادة الأسعار.

يذكر أنه تُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.