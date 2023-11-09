إبقاء الفنانة ميساء عبد الهادي رهن الاعتقال المنزلي لغاية الإثنين

ردت محكمة الصلح في الناصرة، طلب النيابة العامة، اليوم الخميس، إعادة اعتقال الممثلة النصراوية ميساء عبد الهادي، وأبقتها رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

رفض قاضي محكمة الصلح في الناصرة، رائد عمري، طلب النيابة العامة في لواء الشمال، اليوم الخميس، إعادة اعتقال الممثلة النصراوية ميساء عبد الهادي، وقرر إبقائها رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

وقررت المحكمة بأن تبقى الفنانة عبد الهادي رهن الحبس المنزلي الكامل في بيت والدتها بمدينة الناصرة، لغاية يوم الإثنين المقبل، بحيث يقوم ضابط السلوك بفحص إمكانية بدائل للاعتقال المنزلي الكامل وتسهيل شروط الاعتقال ورفع بعض القيود عنها.

وكانت الممثلة ميساء عبد الهادي قد وصلت إلى المحكمة برفقة والدتها وشقيقها، وحضر الجلسة عدد من المتضامنين معها، بينما ترافع عنها المحامي خالد أبو أحمد، وكذلك حضر المحامي المتطوع مروان مشرقي، والذي رافقها في كل الجلسات منذ يوم اعتقالها أول مرة ولغاية اليوم.

وكانت النيابة العامة قد طالبت، قبل أسبوعين، بإعادة اعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، إلا أن قاضي المحكمة رفض طلب النيابة. وقدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية استئنافا على قرار محكمة الصلح بحيث رد قاضي المركزية طلب النيابة العامة.