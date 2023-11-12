اعتقال شاب من حيفا وشابة من سخنين بشبهة خط شعارات "مؤيدة للإرهاب"

تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب والشابة على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا من حيفا وشابة من سخنين، الليلة الماضية، بشبهة خط شعارات "مؤيدة للإرهاب" على جدران في مدينة حيفا.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "التحقيق بدأ، أمس، بعد العثور على رسم جداريات مؤيدة للإرهاب على جدران بنايات عمومية وأعمدة في مدينة حيفا".

وأضافت أن "أفراد الشرطة اعتقلوا أحد سكان حيفا وشابة من سخنين، في العشرينيات من عمريهما، بعد أن وثقتهما كاميرة للمراقبة وهما يخطان الشعارات على الجدران، وتركهما للمكان بعد ذلك".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب والشابة على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.