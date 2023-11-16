تمديد اعتقال جامعيتين وناشط وتسريح أخرى على خلفية الحرب على غزة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الطالبات اللواتي يدرسن في جامعة حيفا، بسبب نشر منشورات تزامنت مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، تدعو لإيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الخميس، اعتقال طالبتين من جامعة حيفا، لغاية يوم غد الجمعة ويوم الأحد المقبل، وقررت المحكمة تسريح طالبة وذلك بعد اعتقالها، يوم الأحد الماضي، بسبب منشور على شبكة التواصل الاجتماعي يدعو لإيقاف الحرب على غزة.

وجاء اعتقال الطالبات اللواتي يدرسن في جامعة حيفا، بسبب نشر منشورات تزامنت مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، تدعو لإيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن، وتم اعتقال الطالبات من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد نحو شهر من انعقاد جلسات للاستماع في لجان الطاعة التابعة لجامعة حيفا.

وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اعتقال الناشط نسيم ذيب من مدينة حيفا، لغاية يوم الإثنين المقبل، وذلك بادعاء نشر منشورات تحتوي على تحريض في شبكة التواصل الاجتماعي.

وترافع عن الطالبات والناشط ذيب في جلسة المحكمة في مدينة عكا، المحامية أفنان خليفة والمحامي محمد الحاج.