اللجنة الشعبية وبلدية سخنين: نحمل الشرطة المسؤولية عن تقاعسها في مكافحة الجريمة والعنف

حمّلت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين، الشرطة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة على تقاعُسِها في اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة الجريمة والعنف وأهمها جمع السلاح غير المرخص"، وذلك في أعقاب مقتل الشاب فادي محتسب (26 عاما) في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم السبت الماضي.

وقالت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين، إنه "مساء أول من أمس، حدثت جريمة إطلاق نار على محل تجاري في شارع الشهداء أدت لإصابة الشاب فادي محتسب (من مدينة القدس ومواطن سخنيني) بجروح بليغة توفي على إثرها في المستشفى".

وفي أعقاب الحادثة المأساوية التأمت اللجنة الشعبية والبلدية، أمس، لتقييم الوضع وتم اتخاذ الخطوات التالية: "اللجنة الشعبية والبلدية وباسم جميع أهالي سخنين تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد وأقربائه. نُحَمّل المسؤولية الكاملة للشرطة على تقاعُسِها في اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة الجريمة والعنف، وأهمها جمع السلاح غير المرخص. تنظيم ودعوة للمشاركة في تظاهرة رفع شعارات في ساحة البلدية، اليوم الإثنين الساعة 12:00 ظهرا، تنديدا بحادثة القتل وكل مظاهر العنف والجريمة في مجتمعنا. تنظيم سفر إلى مدينة القدس لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد وأقربائه بعد التظاهرة مباشرة الساعة الواحدة ظهرا".

ودعت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين أهالي المدينة إلى "أخذ كل وسائل الحيطة والحذر والرقابة على أبنائهم من أجل المحافظة على بلدنا سخنين من آفة العنف والجريمة".