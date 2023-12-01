الرملة: مقتل مصطفى أبو العسل بجريمة إطلاق نار

عُثر على القتيل داخل سيارته في حي الجواريش، ومسعفون وصلوا إلى المكان أقروا بوفاته جراء تعرضه لإطلاق نار، بعدما تبين أن نبضه وتنفسه قد توقف

موقع جريمة القتل في الرملة، اليوم ("نجمة داود الحمراء")

قُتل مصطفى أبو العسل (40 عاما) بجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة اليوم، الجمعة.

وعُثر على القتيل داخل سيارته في حي الجواريش في الرملة.

وذكر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أن بلاغا وصل إلى خدمة الإسعاف الأولي حول إصابة شخص "تعرض لحادثة عنف" في شارع ابن خلدون في الرملة، وأن المسعفين وجدوا أن المصاب قد توقف نبضه وتنفسه، واضطروا إلى إقرار وفاته متأثرا بجروحه.

وحضرت قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة.

وبالأمس، قُتلت امرأة عربية حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، في جريمة طعن بالسكين بمدينة اللد. وذكرت مصادر محلية أن ضحية الجريمة آية أبو حجاج من اللد.