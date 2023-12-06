تسريح آدم حجازي من طمرة بعد التحقيق معه بشبهة "التحريض على الإرهاب"

المحامي عادل ذباح، الموكل بالدفاع عن الشاب آدم حجازي: "أقنعنا المحكمة، اليوم، بعدم صحة الشبهات الموجهة ضد موكلي، والذي تم اعتقاله للتحقيق معه بشبهة التحريض على أمن الدولة".

أطلقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء، سراح الشاب آدم حجازي (19 عاما) من مدينة طمرة، وذلك بعد أن اعتقلته الشرطة في يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر، للتحقيق معه بشبهة "التحريض على الإرهاب"، و"دعم منظمة إرهابية" من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، على خلفية الحرب على غزة.

وقال المحامي عادل ذباح، الموكل بالدفاع عن موكله حجازي، لـ"عرب 48" إنه "بذلنا جهودا كبيرة بالمشاركة مع المحامي مجيد حجازي من طمرة، إذ أقنعنا قاضي محكمة الصلح في حيفا، اليوم، بعدم صحة جميع الشبهات الموجهة ضد موكلي آدم، والذي تم اعتقاله للتحقيق معه بشبهة رئيسية وهي التحريض على أمن الدولة".

وأضاف أن "النيابة العامة حاولت إقناع القاضي بضرورة تمديد اعتقال الشاب ليتسنى لها تقديم لائحة اتهام، إلا أننا تمكنا من تفنيد ما ادعته النيابة من ادعاءات باطلة، حيث تم تسريح موكلي بدون أية شروط، بعد أن تم احتجازه والتحقيق معه في معتقل مجيدو طيلة فترة اعتقاله".