برطعة تلتزم بالإضراب من أجل غزة بشكل شبه تام

أحد التجار في برطعة: "نشارك في هذا الإضراب مع الأخوة التجار في برطعة، وذلك ورفضا للمجزرة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وللمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار".

التزمت برطعة بالإضراب من أجل غزة، وشهدت أسواق البلدة إضرابا بشكل شبه تام استجابة للدعوة العالمية للالتزام بإضراب عام وشامل في الدول العربية والعالمية، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار والحرب على قطاع غزة.

وجاءت الدعوة من ناشطين وصحافيين من مختلف أنحاء العالم، إذ شهدت العديد من مدن وعواصم العالم العربي والإسلامي تجاوبا مع حراك "إضراب من أجل غزة" تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 66 يوما.

وأغلقت المحال التجارية في برطعة أبوابها وكانت الأسواق شبه فارغة من المتسوقين.

وتعد برطعة من البلدات النشطة بالحركة التجارية والاقتصادية، وتكثر فيها الأسواق والمحال التجارية المختلفة.

وقال أحد التجار في بلدة برطعة لـ"عرب 48" إنه "نشارك في هذا الإضراب مع الأخوة التجار في برطعة، وذلك ورفضا للمجزرة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وللمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "الالتزام بالإضراب هو أقل الواجب الذي من الممكن أن نقدمه لأهلنا في قطاع غزة، ومهما فعلنا فنحن مقصرون، ولكن أيدينا مكبلة ولا نستطيع أن نقدم لهم أية شيء".

يذكر أن برطعة قرية عربية تقع في منطقة المثلث الشمالي، على الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، منذ العام 1949 قسمت القرية إلى قسمين؛ "برطعة الغربية" في الجانب الإسرائيلي و"برطعة الشرقية" في الجانب الفلسطيني.