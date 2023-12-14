هبة الكرامة: تسريح بلال مناع من مجد الكروم

جرى إطلاق سراح بلال مناع بعد انقضاء مدة محكوميته التي فرضتها عليه المحكمة المركزية في حيفا، يوم 3 نيسان/ أبريل 2023، والتي تقضي بسجنه لمدة 7 شهور على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

أطلقت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، سراح الشاب بلال صبحي مناع من بلدة مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وجاء تسريح مناع بعد انقضاء مدة محكوميته التي فرضتها عليه المحكمة المركزية في حيفا، يوم 3 نيسان/ أبريل 2023، والتي تقضي بسجنه لمدة 7 شهور على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للشاب مناع في لائحة اتهام عدة تهم أبرزها "المشاركة في أعمال شغب ومحاولة الاعتداء على عناصر للشرطة في ظروف خطيرة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".