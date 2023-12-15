السجن المؤبد مرتين وتسعة أشهر لقاتل شقيقتيه من يافا

فرضت المحكمة على فادي ملوك من يافا، السجن المؤبد مرتين وتسعة أشهر أخرى بتهمة قتل شقيقتيه، نورة وحياة، وإصابة أحد أفراد أسرته القاصرين في ظروف مشددة، ودفع تعويض مالي قدره 258 ألف شيكل لأبناء الضحيتين.

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس الخميس، على فادي ملوك، البالغ من العمر 29 عاما، من سكان مدينة يافا، السجن المؤبد مرتين وتسعة أشهر أخرى بتهمة قتل شقيقتيه، نورة (20 عاما) وحياة (22 عاما) ملوك، وإصابة أحد أفراد أسرته القاصرين في ظروف مشددة. كما حكم عليه بدفع تعويض مالي قدره 258 ألف شيكل سيتم منحه لأبناء الضحيتين.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد فادي ملوك في العام 2018، تبين منها أنه "عاش مع شقيقتيه في يافا، تشاجر معهما حول أسلوب حياتهما وطريقة تربية أطفالهما، وهو ما لم يعجبه. في أحد أيام شهر رمضان، في الصباح الباكر، طعن ملوك شقيقتيه حتى الموت بسكين المطبخ، وهما نائمتان في سريرهما".

ووفقا للائحة الاتهام فإن فادي ملوك "قام بذبح حياة وطعنها عدة مرات في الجزء العلوي من جسدها قبل أن يواصل طريقه إلى نورة. ولم يتوقف عن أفعاله حتى عندما استيقظت والدته وشقيقه وتوسلا بأن يتوقف، بينما كان يصرخ في وجه نورة (موتي، موتي). ونتيجة عمليات الطعن وأمام أفراد الأسرة توفيت الشقيقتان بينما أصيب ابن حياة الذي كان نائما بالقرب من نورة".

وذُكر أنه "جرى العثور على السكين التي طعن فيها القاتل ضحيتيه، وبعد الفحص في المختبر للتشخيص الجنائي، تم العثور على بصماته على السكين، إضافة إلى العثور على دماء تتبع للضحيتين على ملابسه".

وتبيَّن أنه في شهر أيار/ مايو 2015 قُدِّمت للمحكمة المركزية في تل أبيب؛ لائحة اتهام ضد فادي ملوك، بعد الاعتداء على شقيقته، وجرى إدانته من قِبَل المحكمة بالاعتداء على شقيقته وتهديدها بالقتل، مدعيا أن "شقيقته تعمل في أمور مرفوضة".

ووِفق لائحة الاتهام التي قُدِّمت في العام 2015 "قام ملوك بضرب شقيقته بلكمة على وجهها ما أسفر عن إصابتها، بعد أن طلب منها المال ورفضت. وفي وقت لاحق من ذات اليوم طارد ملوك شقيقته وهو يحمل سكينتين بيديه، غرسهما في باب غرفتها وهو مغلق".