إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

أسفرت حادثة عنف وقعت في مدينة حيفا، صباح اليوم، عن إصابة خطيرة لشاب ثلاثيني، نقل على إثرها إلى مستشفى (رمبام) للعلاج.

من المكان في حيفا، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما، صباح اليوم الإثنين، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادثة عنف بمدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 04:58 وصل بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، حول إصابة رجل في حادثة عنف على شارع (يسرائيل بار يهودا) في حيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الطبي، وتم نقل شاب يبلغ من العمر 28 عاما إلى مستشفى (رمبام)، في حالة خطيرة، بعد إصابته بجروح نافذة".

وصرح أحد المسعفين من طاقم الإنقاذ أنه "عندما وصلت إلى مكان الحادث، وجدت رجلا يبلغ من العمر 28 عاما داخل سيارة يعاني من إصابات نافذة في الجزء العلوي من جسده بعد إصابته في حادث عنف. وقد قمنا بالتعاون مع أطباء نجمة داود الحمراء والمسعفين بتقديم العلاج الطبي الأولي له وتضمنت وقف النزيف والضمادات، وتم نقله لمواصلة العلاج في مستشفى (رمبام) بالمدينة، وهو في حالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.