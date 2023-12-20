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20/12/2023 - 11:12

عثر على جثته في سيارة محروقة بالطيبة: الشرطة تبلغ عائلة سفيان شريم من قلقيلية بمقتله

القتيل الذي عثر على جثته مقتولا ومحروقا داخل مركبة في المنطقة الشمالية للمدينة، وتحديدا بالقرب من مسار المشي الشمالي، يوم السبت الماضي، هو سفيان شريم يبلغ من العمر 47 عاما، والد لتسعة أبناء من سكان قلقيلية في الضفة الغربية.

عثر على جثته في سيارة محروقة بالطيبة: الشرطة تبلغ عائلة سفيان شريم من قلقيلية بمقتله

ضحية الجريمة سفيان شريم

أبلغت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عائلة الضحية سفيان شريم من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، بمقتله في مدينة الطيبة قبل أيام، في الجريمة البشعة التي اقتُرفت، يوم السبت الماضي.

وأكدت الشرطة أن القتيل الذي عثر على جثته مقتولا ومحروقا داخل مركبة في المنطقة الشمالية للمدينة، وتحديدا بالقرب من مسار المشي الشمالي، يوم السبت الماضي، هو سفيان شريم يبلغ من العمر 47 عاما، والد لتسعة أبناء من سكان قلقيلية في الضفة الغربية.

يذكر أنه لغاية هذه اللحظة لم تحدد الشرطة خلفية الجريمة، وتواصل التحقيق في ملابساتها، في الوقت الذي لا يزال أمر حظر النشر ساريا.

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