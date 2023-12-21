الناصرة: اقتصار الاحتفاء بعيد الميلاد على الشعائر الدينية والمعايدات

"الأعياد الميلادية تأتي هذا العام في ظل الحرب السائدة في المنطقة بحيث أعلن مجلس الكنائس في القدس عن اقتصار الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد عند كافة الطوائف المسيحية على الشعائر الدينية والمعايدات لا غير".

قالت بلدية الناصرة إن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد سيقتصر هذا العام على الشعائر الدينية والمعايدات لا غير، بسبب الحرب على غزة.

وجاء في بيان أصدرته بلدية الناصرة، اليوم الخميس، لعنوان "الأعياد الميلادية المجيدة والأوضاع الحالية" إن "الأعياد الميلادية تأتي هذا العام في ظل الحرب السائدة في المنطقة بحيث أعلن مجلس الكنائس في القدس عن اقتصار الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد عند كافة الطوائف المسيحية على الشعائر الدينية والمعايدات لا غير".

وأضافت أن "الناصرة بلد البشارة التي كانت كل عام تحتفل بهذه المناسبة العزيزة الغالية بالتزيين والمسيرات والاحتفالات والبهجة ستقتصر هذا العام على الشعائر الدينية والمعايدات شأنها شأن كافة المدن والأماكن المقدسة في البلاد ومثل شقيقاتها القدس وبيت لحم. ندعو الله العلي القدير أن تعود أعياد الميلاد المجيدة ولادة المسيح، عليه السلام، وبلادنا بعيدة عن الحرب والدمار والقتل والهدم، وأن تعود تعاليم السيد المسيح تعاليم المحبة والأخوة والتعايش تسود على الأرض وتصد الظلم والدمار".

وختمت بلدية الناصرة بالقول إنه "نرفع إلى أهلنا في الناصرة والمجتمع العربي في البلاد وخاصة الطوائف المسيحية المباركة بالعيد وكلنا أمل أن نبتهج العام القادم بالميلاد المجيد وقد انحصرت الحرب وحل السلم. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسّرة".