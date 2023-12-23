فيضانات وإغلاق شوارع وتخليص عالقين في البلاد إثر الأمطار

قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن طواقمها عملت خلال الساعات الأخيرة على تخليص عالقين داخل سيارات، وذلك بعد دخولها مسارات مياه الأمطار التي سقطت بغزارة منذ الليلة الماضية.

شهدت بلدات ومناطق عدة في البلاد فيضانات وسيول بفعل حالة الطقس الماطرة أدت إلى غمر شوارع وإغلاقها، كما تخليص عالقين من داخل سيارات وتدفق كميات هائلة من المياه إلى الأنهار والوديان وأغلقت طرق وشوارع رئيسة أمام حركة السير.

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ويتواصل هطول الأمطار بغزارة في البلاد منذ ساعات الليلة الماضية ما أسفر عن تدفق كميات هائلة من المياه في بلدات العربية وحدوث فيضانات.

وتعاني بلدات عربية من هشاشة وسوء البنى التحتية وخصوصا في الشوارع والطرقات الداخلية بين الأحياء والحارات، ما تسبب بغرقها، كما تدفقت المياه إلى عدد من المنازل المأهولة وتسببت بأضرار.

وقدمت طواقم طبية العلاجات لمصابين بعد أن علقوا داخل مركباتهم التي جرفتها السيول والفيضانات في عدة شوارع رئيسة بالبلاد.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن طواقمها عملت خلال الساعات الأخيرة على تخليص عالقين داخل سيارات، وذلك بعد دخولها مسارات مياه الأمطار التي سقطت بغزارة منذ الليلة الماضية؛ حسبما جاء في بيان لها.

وجاء عنها، أن "الطواقم قامت بتخليص عالقين في مفترق طرعان من على سطح سيارة بعد أن دخلت مسار المياه والسبول، كما قامت طواقم من شفاعمرو من تخليص عالقين من داخل مبنى جراء مياه الأمطار التي غمرت مدخل المبنى بارتفاع نصف متر، كما جرى تخليص عالقين في مناطق من وادي عارة بسبب سيول الأمطار الغزيرة".

وحذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين من دخول مسارات المياه والأنهار منعا لوقوع كوارث مثلما حصل في سنوات سابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين؛ وفقا لما جاء في بيانها.