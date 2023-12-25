إصابة خطيرة بانفجار مركبة في حيفا

وصلت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وطاقم من المحققين وخبراء المتفجرات، حيث قاموا بإغلاق المكان وجمع الأدلة وشظايا الانفجارات، إذ قدرت التحقيقات الأولية للشرطة أن تكون خلفية الانفجار جنائية.

أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء انفجار في مركبة في مدينة حيفا صباح اليوم الإثنين.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء انفجار مركبة في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان.

وقدم الطاقم الإسعافات الميدانية لرجل يبلغ من العمر 54 عاما، ونقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج، علما أن إصابته بالأطراف.

ووصلت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وطاقم من المحققين وخبراء المتفجرات، حيث قاموا بإغلاق المكان وجمع الأدلة وشظايا الانفجارات، إذ قدرت التحقيقات الأولية للشرطة أن تكون خلفية الانفجار جنائية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات انفجار المركبة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وصباح اليوم الإثنين، أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة باقة الغربية، وكان قد أصيب، مساء أمس الأحد، شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في باقة الغربية.