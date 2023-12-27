حرّض عليهم.. الأطباء العرب يدعون لمعاقبة الحاخام شموئيلي

رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب، د. نعيم أبو فريحة: "ما جاء في الشريط تخطى كل الحدود ووصل إلى حالة الجنون، وشمل اتهامات بالقتل للطواقم الطبية العربية، وهذا جنون وليس عنصرية فقط".

أثارت تصريحات تحريضية تفوه بها حاخام يُدعى مئير شموئيلي، غضب واستياء الطواقم الطبية العربية خصوصا والمجتمع العربي عموما، إذ اتهم الحاخام بأن "الطواقم الطبية العربية في المستشفيات والمراكز الطبية تقوم بقتل مرضى من اليهود"، وذلك في إطار محاضرة له في الكنيس الذي يديره.

ودعا شموئيلي اليهود بعدم التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي توجد بها طواقم طبية عربية، وتحديدًا مستشفيات أسدود التي تعمل بها مجموعة كبيرة من الأطباء العرب، لأن الأطباء العرب، حسب اتهامه "يقتلون المواطنين اليهود ويقومون بإعطاء وصفات طبية خاطئة مما يؤدي إلى ضرر وبتر للأطراف وتحديدًا الجنود".

د. نعيم أبو فريحة

وقال رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب، د. نعيم أبو فريحة، لـ"عرب 48" إنه "نستنكر ما جاء في الشريط المصوّر الذي يظهر حاخاما من المجتمع اليهودي، يحرّض على الطواقم الطبية العربية، إذ أننا توجهنا إلى وزارة الصحة والحكومة وأبدينا اعتراضنا وقدمنا شكوى ضد هذا الشريط وهذه الأقوال العارية عن الصحة، وما جاء في الشريط تخطى كل الحدود ووصل إلى حالة الجنون، وشمل اتهامات بالقتل للطواقم الطبية العربية، وهذا جنون وليس عنصرية فقط".

وأضاف أبو فريحة أن "الشريط انتشر أمس، بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وحسب تاريخ نشر الفيديو واضح أنه كان خلال الأيام الأخيرة، إذ أن هذا الفيديو يتضمن تحريضا بالقتل بشكل مباشر للطواقم الطبية العربية، ويجب محاسبة هذا الشخص على هذه التصريحات المجنونة".

وأشار إلى أن "هذا الشريط خطير ومن الممكن أن يؤدي إلى عنف تجاه الطواقم الطبية العربية، خاصة أنه يشكك في نزاهة عمل الطواقم الطبية، وأيضًا التأثير على الجانب النفسي للطواقم الطبية، ومثل هذه الفيديوهات من الممكن أن تخلق حالة من البلبلة والتوتر في المراكز الصحية".

وأكد على أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه في التعامل مع مثل هؤلاء المحرضين الذين تخطوا كل الخطوط الحمر وحرضوا على طواقم طبية بالقتل، لذلك يجب أن يجرى تحقيق وفرض عقوبات لمنع مثل هذه المواقف مستقبلاً".

وختم رئيس نقابة الأطباء العرب، د. نعيم أبو فريحة، حديثه بالقول إنه "لا بد أن يكون برامج من قبل وزارة الصحة وكل من يعمل في مجال الصحة بشأن هذه التصريحات العنصرية، والتي تؤثر على عمل الطواقم الصحية ،ومن الممكن أن تؤدي إلى عنف تجاه الطواقم الطبية وفي المراكز الصحية".