المتابعة تنظم وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة في الناصرة

رُفعت في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب بإيقاف الحرب والمجاز والتهجير في قطاع غزة. وشارك في الوقفة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وقيادات الأحزاب السياسية، وعدد من النواب العرب.

وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة في الناصرة، اليوم (عرب 48)

نظمت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، قبل ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة.

ورُفعت في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب بإيقاف الحرب والمجاز والتهجير في قطاع غزة.

وشارك في الوقفة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وقيادات الأحزاب السياسية، وعدد من النواب العرب.

وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد محاولات عديدة في السابق، إذ كان في كل مرة يتم قمع المشاركين في الوقفات واعتقالهم.

رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، يتحدّث لـ"عرب 48" خلال الوقفة التي نظّمتها المتابعة في الناصرة.



_ تصوير: زكريا حسن - خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/SdrqN7Hrmv — موقع عرب 48 (@arab48website) December 28, 2023

ونظمت الوقفة بشكل طارئ وسريع، ووصلت عناصر من الشرطة إلى المكان، لكنها غادرت لاحقا.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في حديث لـ"عرب 48" إن "هذه الوقفة لقيادة الجماهير العربية وليست وقفة شعبية، أردنا من خلالها أن نكون نموذجا لشعبنا بأننا نتقدم جماهيرنا وفي التظاهر قبل أن نطلب منهم القيام بأي خطوة احتجاجية وخاصة على ضوء القمع الذي واجهناه في الأشهر الأخيرة والملاحقات والمضايقات والاعتقالات".

وأضاف بركة أن "هذه الوقفة لم تكن لتخرج إلى حيز النور لولا أنها كانت تحت سرّية، فنحن لم نعلن عنها إلا قبل دقائق، ونحن مصرون على أن يسمع صوتنا المنادي بكفى للمجازر، كفى للحرب الإجرامية، كفى للتهجير.. لن تسكتوا صوتنا ولن تخمدوا انتمائنا لشعبنا الفلسطيني".

رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، متحدّثا خلال الوقفة الاحتجاجية ضدّ الحرب على غزة، والتي نُظّمت في الناصرة.



_ تصوير: زكريا حسن - خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/aulfQQl58I — موقع عرب 48 (@arab48website) December 28, 2023

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، لـ"عرب 48" إن "الوقفة هي رسالة الحق ورسالة الإنسانية. ما يحدث في غزة إبادة جماعية ونكبة ثانية وتهجير. وعلى الرغم من كل التضييقات فإن القيادة العربية اضطرت للتوجه للمحكمة من أجل الحصول على حق شرعي لها بالتظاهر. نحن اليوم كقيادة نتواجد هنا لنسمع صوتا يقول أوقفوا الحرب، هذا صوت العقل وصوت السلام وهو أكثر شيء طبيعي يمكن أن يقال في هذه الظروف".