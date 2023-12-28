تمديد اعتقال محمد جبارين وأحمد خليفة حتى الخميس المقبل

القضاء الإسرائيلي يواصل مماطلته في إصدار قرار في قضية الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم المعتقلان منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خلفية مسيرة رافضة للحرب على غزة؛ محكمة الصلح في حيفا تمدد اعتقالهما حتى الخميس.

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، تمديد اعتقال الناشطين محمد جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم، حتى يوم الخميس الموافق 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.

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ومددت محكمة الصلح في مدينتي عكا وحيفا اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات منذ اعتقالها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية مسيرة رافضة للحرب على غزة نظمت في مدينة أم الفحم.

ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وأوضح مركز "عدالة" أن طاقم الدفاع "نجح في وضع ظروف اعتقال المتهمين في مركز النقاش، ولفت نظر المحكمة لعدم قانونية حرمان المعتقلين من مقومات الحياة الأساسية".

وأضاف أن "المحكمة ستفحص إمكانيات بديلة لإطلاق سراحهما مع وجود مراقبين، كما وطلبت من مصلحة السجون ردًا على شهادات المعتقلين بالخصوص، بالإضافة إلى رد الدولة على ذلك".

وفي جلسة عقدت في حيفا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت المحكمة تمديد اعتقال جبارين وخليفة، لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك، على أن يصدر التقرير حتى موعد أقصاه اليوم، الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

من المحكمة في حيفا ("عرب 48")

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين جبارين وخليفة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت جبارين وخليفة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم، بعد خلال قمع مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.