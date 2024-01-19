وفاة سامر عقل من عرعرة متأثرا بإصابته في حادث عمل

أُعلن في قرية عرعرة، مساء أمس الخميس، عن وفاة العامل سامر محمد عبد خضر عقل (42 عاما) متأثرا بإصابته جراء سقوطه خلال عمله، يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ورشة بناء في مدينة رمات هشارون.

تُوفي العامل سامر محمد عبد خضر عقل (42 عاما) من قرية عرعرة، مساء أمس الخميس، متأثرا بإصابته جراء سقوطه خلال عمله، يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ورشة بناء في مدينة رمات هشارون بالقرب من تل أبيب.

وكان ضحية الحادث قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى مستشفى (بيلنسون) حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكن إصابته كانت خطيرة للغاية، وتوفي على إثرها مساء أمس.

وقررت العائلة التبرع بأعضاء من جسده، ما أدى لتأخير مراسم الدفن إلى اليوم بعد صلاة الجمعة، حيث سيُشيّع إلى مثواه الأخير ويوارى التراب في مسقط رأسه.

وفي سياق ذي صلة، لقي العامل سعيد فؤاد زيدان (52 عاما) من كفر مندا مصرعه، صباح أمس الخميس، أثناء عمله في أحد المصانع في مدينة حيفا.