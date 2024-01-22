الطيبة: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل الشاب يوسف حاج يحيى

أشارت الشرطة إلى أنه تمّت إحالة المشتبه بهما إلى محطة الشرطة للتحقيق معهما، ليتمّ نقلهما من هناك إلى محكمة الصلح في بيتح تكفا، وتم تمديد اعتقالهما حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

اعتقلت الشرطة شابين من مدينة الطيبة، الإثنين، بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل الشاب يوسف حاج يحيى في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب الشرطة، فإن تحقيقات سرّية لوحدة مكافحة الجريمة، قد أدت إلى التوصل إلى المشتبهيْن، بعد استعمال وسائل تحقيق مختلفة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تمّت إحالة المشتبه بهما إلى محطة الشرطة للتحقيق معهما، ليتمّ نقلهما من هناك إلى محكمة الصلح في بيتح تكفا، وتم تمديد اعتقالهما حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقُتل الشاب يوسف حاج يحيى (21 عاما) بجريمة إطلاق نار، حينما كان يتواجد داخل مركبته بالقرب من مدرسة في المدينة.

وقُتل محمد طلال جمّال (40 عاما) وأصيب شخص آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي "عين إبراهيم" بمدينة أم الفحم، الإثنين.

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل متصاعد وخطير، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقُتل 8 أشخاص بينهم شابة في جرائم إطلاق نار وطعن ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.