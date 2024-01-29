هبّة الكرامة: الحُكم بسجن شابّين من الطيبة لمدّة تتراوح بين 3.6 - 6 سنوات

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، الإثنين، السجن الفعليّ لمدة 44 شهرا على شاب (3.6 سنوات)، و6 سنوات على آخر، وكلاهما من مدينة الطيبة؛ وذلك على خلفية مشاركتهما في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

ووفقا لقرار المحكمة فقد "فُرض على إحسان عازم (21 عاما) 44 شهرا (سجن فعلي)، والشاب أحمد ناشف (22 عاما) السجن لمدة 6 سنين (سجن فعلي)".

كما تمّ الحُكم عليهما لمدة "10 أشهر مع وقف التنفيذ، شرط عدم ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلاح غير القانوني".

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على الشابين، "غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل".

الشابان عازم وناشف في قاعة المحكمة

واعتُقل ناشف وعازم على خلفية مشاركتهما، برفقة آخرين في أحداث هبة الكرامة عام 2021، إذ نسبت النيابة العامة إليهما في لائحة الاتهام "حيازة السلاح، وإطلاق النار تجاه عناصر للشرطة" خلال الاحتجاجات.

وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا سبعة شبان من الطيبة في هذا الملف بعد عام من أحداث هبة الكرامة، ونسبت إليهم تهما خطيرة، بينها "محاولة إصابة عناصر للشرطة، وإطلاق النار تجاه عناصر للشرطة، وحيازة السلاح، والمشاركة في نشاط غير قانوني".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، قد فرضت في السادس عشر من الشهر الجاري، الحبس الفعلي لمدة 5 أعوام على الشاب بشار العيسوي من مدينة اللد، على خلفية هبة الكرامة.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أدانت المحكمة المركزية في حيفا، ثلاثة شبان من مدينة عكا، هُم جواد سطيلي (27 عاما) ومصطفى مصري (29 عاما) ومحمد عثمان (22 عاما)، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.