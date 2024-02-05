فرض السجن لمدة 8 أشهر وغرامة مالية على يوسف ذياب على خلفية الحرب على غزة

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، فرض السجن لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها شيكل، على الناشط يوسف ذياب من المدينة.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الإثنين، على الناشط يوسف ذياب من المدينة، السجن لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها شيكل.

وتعرض ذياب للاعتقال، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتم التحقيق معه حول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة، والتي اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد ذياب، يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أبرز بنودها "التحريض على الإرهاب".

وشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين على خلفية النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبرها الشرطة "منشورات تحريضية تهدد سلامة الجمهور"، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، على مستوطنات غلاف غزة، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.