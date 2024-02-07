اتهام شخصين من مسعودين العزازمة بـ"محاولة قتل قريبتهما القاصر"

تم تقديم لائحة اتهام ضد المتهم الأول، يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2024، واليوم تمّ تقديم لائحة اتهام معدّلة تشمل أيضًا المتهم الثاني الذي اعتقل بعد أن ظل هاربًا لمدة شهر تقريبًا. ووجّهت للمتهمين تهم "محاولة القتل والاعتداء المشدّد".

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضدّ شخص (48 عامًا) وشاب (20 عامًا) من مسعودين العزازمة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهما "محاولة قتل قريبتهما القاصر".

وجرى تقديم لائحة اتهام ضد المتهم الأول، يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2024، واليوم تمّ تقديم لائحة اتهام معدّلة تشمل أيضًا المتهم الثاني الذي اعتقل بعد أن ظل هاربًا لمدة شهر تقريبًا. ووجّهت للمتهمين تهم "محاولة القتل والاعتداء المشدّد".

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامّة الجنائيّة في لواء الجنوب أنه "بعد أن اكتشف المتهمان أن قريبتهما القاصر على علاقة مع شخص معين، قام الاثنان بحبسها في غرفة، وأدخلا من خلال ثقب الباب أنبوبًا موصولًا بأسطوانة غاز بهدف التسبب في اختناق الفتاة وقتلها. وبعد نحو 15 دقيقة بدأت الغرفة تمتلئ برائحة الغاز، وشعرت الفتاة بالاختناق ونقص الهواء والدوخة. لاحقًا، أخذت الفتاة الأغطية التي كانت موجودة في الغرفة وحاولت إيقاف تدفق الغاز إلى الغرفة، لكن دون جدوى. في الوقت نفسه، وصل أحد أقارب الفتاة وأخرجها من الغرفة. بعد إخراجها من الغرفة انهال الاثنان عليها بالضرب".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "بعد عدة أيام من الحادثة وفي وقت متأخر من الليل، قام المتهمان بإخراج الفتاة إلى مكان آخر. وهناك بدأ الاثنان بضربها بالقضبان الحديدية على جميع أنحاء جسدها، فيما وضع أحدهما يده على فمها حتى لا تتمكن من الصراخ. وفي مرحلة ما، توقف الاثنان عن تصرفاتهما وأعاداها إلى منزلها".